Digital Magics ottiene la certificazione internazionale come “Benefit corporation”

Digital Magics ha ottenuto la certificazione internazionale “Benefit corporation” (B-Corp).

Questa certificazione attesta il valore sociale generato dalle attività aziendali che si pongono come obiettivo strategico di coniugare il raggiungimento del profitto e la creazione di un impatto positivo negli ambiti ESG (Environment, Social, Governance).

Essere Benefit Corporation significa che l’obiettivo della creazione di valore si concretizza, parallelamente alla sostenibilità economica, nel raggiungimento di significativi obiettivi a livello sociale ed ambientale attraverso strategie aziendali, processi decisionali interni e partecipazione dei propri lavoratori in modo etico, corretto e orientato al benessere condiviso.

Le B-Corp, inoltre, mantengono alti livelli di trasparenza e responsabilità, tenendo in considerazione la performance in termini tanto qualitativi quanto quantitativi, sia nel core della propria attività sia nel rapporto con il territorio in cui operano.

La certificazione “Benefit corporation” è rilasciata da un ente internazionale (B Lab) che verifica e garantisce le performance ambientali e sociali delle aziende di tutto il mondo, dopo una lunga e complessa procedura di audit che prende in esame le attività, i modelli operativi, la governance, l’impatto dell’impresa candidata, secondo una molteplicità di parametri che devono rispondere a rigidi standard.