Diasorin approva il piano industriale 2024-27

“Il Piano Industriale 2024-2027 approvato oggi dal Consiglio di Amministrazione conferma e amplia le traiettorie strategiche che guideranno lo sviluppo di Diasorin nei prossimi anni. Il completamento dei progetti strategici esistenti e l’avvio di nuove iniziative sosterranno la nostra crescita nel periodo di riferimento del piano. Siamo molto soddisfatti del posizionamento di Diasorin a valle della pandemia e dell’integrazione con Luminex e siamo fiduciosi che continueremo a creare valore per i nostri azionisti, così come abbiamo sempre fatto in passato” ha così commentato Carlo Rosa, ceo di Diasorin.

La guidance 2024-2027 a tassi di cambio costanti, prevede ricavi nel 2024: in aumento del 5%-7% ex-Covid; ricavi Covid pari a circa 30 milioni. Nell’arco del piano 2024-2027 sono attesi ricavi in crescita da High Single Digit a Low Double Digit (CAGR). L’Ebitda Adjusted Margin è atteso il prossimo anno al 32%-33%. A fine piano (2027) al 36%-37%.