Cloudia Research: presentata domanda di ammissione su Euronext Growth Milan

Per Cloudia Research si avvicina il debutto a Piazza Affari. La società attiva nel settore della trasformazione digitale con un’offerta specializzata in ambito ERP (Enterprise Resource Planning) ha annunciato di avere presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan. Il rilascio da parte di Borsa Italiana dell’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è previsto mercoledì 20 dicembre 2023, mentre l’avvio delle negoziazioni è atteso per il 22 dicembre 2023.