Diasorin a +5% dopo ok Fda a LIAISON PLEX

Diasorin apre in rialzo del 5% a Piazza Affari dopo aver ricevuto dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense l’autorizzazione 510(k) per la nuova piattaforma LIAISON PLEX® e per il suo primo pannello di test, il LIAISON PLEX® Respiratory Flex Assay.

Il LIAISON PLEX® espande e consolida il posizionamento di Diasorin nel mercato del multiplexing sindromico che ha un valore globale di circa $ 2,9 miliardi e che si stima crescerà fino a circa $ 4 miliardi entro il 2027.

Grazie alle sue esclusive caratteristiche e alla sua tecnologia, il LIAISON PLEX® supporterà la strategia commerciale di Diasorin negli Stati Uniti rivolta al segmento ospedaliero, facendo leva sui gruppi di fornitori di servizi sanitari (IDN), sulle istituzioni accademiche e sui centri medici.

Il LIAISON PLEX® Respiratory Flex Assay analizza 19 agenti patogeni comunemente associati alle infezioni respiratorie, di cui 14 virus e 5 batteri, partendo da campioni raccolti con tamponi nasofaringei.

Si tratta del primo dei 5 pannelli annunciati durante l’Investor Day 2023 di Diasorin: i tre pannelli per le infezioni ematiche (yeast, Gram-positive e Gram-negative) e quello per le infezioni gastro-intestinali sono attualmente in fase di sviluppo e saranno sottomessi alla FDA statunitense rispettivamente nel 2024 e nel 2025.