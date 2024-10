Deutsche Bank: utile pre-tasse di 2,3 miliardi nel terzo trimestre

Trimestrale migliore delle attese per Deutsche Bank, prima grande banca europea a comunicare i conti del terzo trimestre. Nel dettaglio, l’istituto bancario guidato da Christian Sewing ha chiuso il penultimo trimestre dell’anno con un utile netto in crescita del 39% a 1,7 miliardi (1,3 miliardi, se si escludono gli accantonamenti per contenziosi legali legati a Postbank) contro 1,2 miliardi registrati nell’analogo periodo nel 2023. In rialzo anche l’utile pre-tasse che si è attestato a 2,3 miliardi di euro, battendo le attese degli analisti pari a 2,02 miliardi. Migliori delle aspettative anche i ricavi trimestrali che hanno raggiunto quota 7,5 miliardi (consensus Bloomberg a 7,31 miliardi).