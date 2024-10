Fincantieri firma MoU per sistemi anti-drone in Qatar

Fincantieri ha siglato un MoU (Memorandum of Understanding) con Barzan Holdings, società posseduta al 100% dal Ministero della Difesa del Qatar e responsabile per il potenziamento delle capacità militari delle forze armate dello Stato, per lo sviluppo congiunto del programma radar Omega360, sensore centrale per il sistema anti-drone nazionale del Qatar.

L’accordo sancisce la cooperazione tra le due aziende per una possibile joint venture che porterà alla localizzazione della produzione in Qatar e alla fornitura di 40 unità radar Omega360. La produzione dei primi sistemi operativi è prevista entro la fine del 2026.

Questo MoU, spiega la nota della società, consolida la presenza di Fincantieri in Medio Oriente, rafforzando la collaborazione con il Qatar e sviluppando nuove opportunità commerciali nella regione. L’accordo prevede, oltre alla produzione dei radar, la creazione di un centro di eccellenza in Qatar dedicato all’assemblaggio e alla manutenzione di questi sistemi.