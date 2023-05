Deutsche Bank: riduce del 40% spazi ufficio entro il 2024 per tagliare costi

Deutsche Bank, la più grande banca tedesca, punta a ridurre del 40% gli spazi ad uso ufficio nella sua sede principale tra Francoforte ed Eschborn. L’obiettivo è di raggiungere tale riduzione entro la fine del 2024. Circa due terzi dei dipendenti si sono registrati per un modello di lavoro ibrido introdotto tre anni fa, che consente fino a tre giorni a settimana di lavoro da casa.

Per Deutsche Bank, il taglio rappresenta un elemento chiave nella strategia di riduzione dei costi. Nell’assemblea generale degli azionisti, la banca ha dichiarato di avere attualmente 3.500 contratti di locazione, che costituivano la parte più significativa dei suoi 1,4 miliardi di euro di costi immobiliari nel 2020. La riduzione del 40% è calcolata rispetto alla situazione di inizio 2021, il che significa che alcune riduzioni potrebbero essere già avvenute.

L’istituto ha l’obiettivo di spostare i dipendenti attualmente dislocati in diversi uffici in “pochi edifici”, dotati di “uno standard più elevato e progettati per facilitare il lavoro collaborativo”.