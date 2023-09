Assogestioni: ad agosto patrimonio gestito in lieve calo

Mese poco mosso quello di agosto per il mercato italiano del risparmio gestito.

È quanto emerge dalla mappa provvisoria di Assogestioni la quale evidenzia flussi sostanzialmente invariati soprattutto sul fronte retail, con i fondi aperti che hanno registrato un rallentamento dei deflussi a -795 mln euro, dai -2,9 mld euro di luglio. Il patrimonio gestito ammontava a fine mese a 2.274 mld euro, in lieve calo dai 2.286 mld euro precedenti, in scia a un effetto mercato negativo pari a -0,4%, in base alle stime dell’Ufficio Studi di Assogestioni.