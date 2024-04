Def, il governo italiano ipotizza ulteriori tagli di spesa

Al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il Def tendenziale, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa ha anticipato la possibilità che il governo italiano decida di effettuare nuovi tagli alla spesa: “Ovviamente al ministero stiamo pensando come si possa ulteriormente andare nella direzione dei tagli di spesa. Non auspicavamo il disastro del Superbonus, anche se credo di averlo evocato in questa sede diverse volte. Questo complica il quadro, onestamente”.