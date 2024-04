Leonardo, scivolone a Piazza Affari: -7,8%

Un recente report di Goldman Sachs ha scatenato turbolenze nel mercato azionario, in particolare a Piazza Affari, dove il titolo Leonardo ha registrato oggi una significativa perdita. Inizialmente partito con esitazione, il titolo ha iniziato la giornata con un calo del 7,8%, posizionandosi agli ultimi posti della borsa milanese.

Il documento diffuso dalla banca d’investimento mette in luce una prospettiva di maggior rischio al ribasso rispetto a quello al rialzo per le valutazioni del settore in borsa. Questa situazione ha avuto un impatto diretto sull’indice Stoxx600 del comparto Aerospace&Defence, che ha visto una flessione del 3,3% dopo un periodo di guadagni significativi – quasi il 50% negli ultimi 12 mesi e un incremento del 25% dall’inizio dell’anno.

Le conseguenze di questo scenario non hanno risparmiato altri titoli europei, che hanno mostrato un andamento negativo. Tra i più colpiti, Rheinmetall a Francoforte ha perso il 9%, Thales a Parigi ha registrato una perdita del 5,2%, e Bae Systems a Londra ha visto il suo valore scendere del 4,5%.