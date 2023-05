Decreto Bollette: alla Camera il 17 maggio

Le commissioni congiunte Finanze e Affari Sociali della Camera dei Deputati hanno concluso l’analisi del cosiddetto decreto bollette, un provvedimento volto a regolamentare le tariffe energetiche e gli oneri a carico dei consumatori. La votazione ha riguardato il mandato conferito ai relatori Guerino Testa (Fratelli d’Italia) e Annarita Patriarca (Forza Italia) per riferire in Aula.

Il provvedimento, dopo l’esame concluso dalle commissioni, approderà in Aula alla Camera il 17 maggio per l’avvio della discussione generale. Durante la discussione, i relatori presenteranno il risultato del lavoro svolto e si confronteranno con i deputati per arrivare a un testo definitivo. La fase successiva prevede l’approvazione del decreto, che entrerà poi in vigore secondo le modalità previste dalla legge.