SOL: forte crescita nel primo trimestre 2023 grazie a vendite estere e assistenza domiciliare

SOL, importante società attiva nel mercato dei gas tecnici e medicinali e nell’assistenza medica a domicilio, ha concluso il primo trimestre del 2023 con un fatturato di 365,9 milioni di euro. Questo dato rappresenta un’importante crescita del 13,5% rispetto al medesimo periodo del 2022 (+9,4% a parità di perimetro).

Il successo registrato da SOL nel primo trimestre 2023 è dovuto sia all’ottima performance delle vendite all’estero, che hanno raggiunto i 217,5 milioni di euro (+17,7%), sia alle vendite realizzate sul territorio italiano, per un totale di 148,4 milioni di euro (+7,8%). In particolare, la Divisione Gas Tecnici ha contribuito con vendite per 199,8 milioni di euro, segnando un aumento dell’11,9%.