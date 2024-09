De Nora, accordo con Asahi Kasei per l’idrogeno verde

Industrie De Nora ha siglato un memorandum d’intesa con la giapponese Asahi Kasei per sviluppare e commercializzare elettrolizzatori e sistemi containerizzati destinati alla produzione di idrogeno verde su piccola scala.

De Nora utilizzerà la sua Gigafactory in costruzione a Cernusco sul Naviglio, vicino Milano, per migliorare il suo elettrolizzatore pressurizzato Dragonfly, progettato per produrre idrogeno verde in modo decentralizzato. Asahi Kasei, dal canto suo, sfrutterà la sua vasta rete globale per creare opportunità di vendita e fornire assistenza post-vendita nei mercati industriali in crescita, inclusa la mobilità.

Paolo Dellacha’, amministratore delegato di De Nora, ha dichiarato: “La partnership strategica ci permetterà di esplorare nuovi percorsi di commercializzazione per i nostri elettrolizzatori e sistemi in settori che richiedono idrogeno, come la mobilità, la metallurgia e altri settori difficili da decarbonizzare”.