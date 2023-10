Morgan Stanley: Ted Pick succede a James Gorman come CEO

Morgan Stanley ha annunciato la nomina di Ted Pick come nuovo amministratore delegato, a seguito del ritiro di James Gorman dopo 14 anni in cui ha trasformato la banca di Wall Street. Pick, co-presidente e veterano della società per tre decenni, subentrerà nel ruolo di CEO a gennaio e si unirà al consiglio. Gorman, 65 anni, rimarrà come presidente esecutivo.

Pick (54 anni) è stato riconosciuto come il motore di una rinascita nel settore del trading, dopo un periodo di difficoltà durante la crisi finanziaria del 2008. Nel frattempo, Gorman ha orchestrato una trasformazione pluriennale, con la gestione patrimoniale come fulcro.