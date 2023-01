d’Amico: esercita opzione per acquisto nave cisterna MR per $30 mln

d’Amico International Shipping, specializzata nel mercato delle navi cisterna, rende noto che la propria controllata operativa irlandese d’Amico Tankers ha esercitato l’opzione d’acquisto sulla MT High Explorer, una nave cisterna “medium-range” di portata lorda pari a 50.000 tonnellate costruita in Giappone, per un importo pari a 4,1 miliardi di yen (equivalenti a circa 30,0 milioni di dollari, al tasso di cambio del contratto a termine usato per coprire l’esposizione in valuta) e con consegna stimata a maggio 2023.

Ad oggi, la flotta DIS comprende 36 navi cisterna a doppio scafo (MR, Handysize e LR1, di cui 20 navi di proprietà, 8 a noleggio e 8 a noleggio a scafo nudo), con un’età media relativa alle navi di proprietà e a noleggio a scafo nudo pari a 7,6 anni.

Paolo d’Amico, Presidente e Amministratore Delegato di d’Amico International Shipping, ha dichiarato: “L’acquisto di questa nave è perfettamente coerente con il nostro obiettivo strategico di possedere e gestire una flotta moderna ed ‘Eco’, riducendo il nostro impatto ambientale ed incrementando allo stesso tempo la nostra redditività. Grazie all’esercizio di questa opzione, abbiamo inoltre acquisito una nave di grandissima qualità ad un prezzo di circa il 27% inferiore rispetto al suo attuale valore di mercato”.