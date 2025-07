Da Vontobel un certificate per posizionarsi dove i governi stanno investendo di più: nella difesa.

Viviamo in una nuova era geopolitica. Non è una previsione: è un dato di fatto. Conflitti attivi, escalation militari, corsa agli armamenti. La difesa è tornata al centro delle agende politiche – e dei flussi di capitale.

Dall’Europa alla Cina, passando per il Medio Oriente, la spesa militare cresce come mai prima. La NATO spinge i suoi membri a destinare almeno il 2% del PIL alla difesa; Polonia e Baltici puntano al 4%. I numeri non mentono: la militarizzazione è un trend strutturale.

In questo scenario, il Phoenix Memory su Paniere Defence di Vontobel è lo strumento ideale per chi non si limita a difendersi, ma si posiziona.

Un prodotto pensato per cavalcare un settore resiliente, anticiclico e strategico, attraverso un paniere selezionato di titoli della difesa.

Con protezione condizionata del capitale e rendimenti potenziali elevati, rappresenta molto più di un’alternativa: è una risposta alla crescente instabilità.

Caratteristiche Principali del Certificato ISIN DE000VK6RVN0

Struttura del Prodotto

Il certificato offre una combinazione ottimale tra potenziale di rendimento e protezione del capitale:

Premio Mensile con Memoria : 1,26% al mese (equivalente al 15,12% annuo)

: 1,26% al mese (equivalente al 15,12% annuo) Meccanismo Autocall con Step-Down : Possibilità di rimborso anticipato a partire dal terzo mese (ottobre 2025) con trigger decrescente dell’1% al mese

: Possibilità di rimborso anticipato a partire dal terzo mese (ottobre 2025) con trigger decrescente dell’1% al mese Barriera a Scadenza: Protezione del capitale fino al 60% del valore iniziale

Il Sottostante: Paniere Defence

Il certificato è legato a un paniere worst-of di tre colossi europei della difesa che hanno registrato performance stellari in borsa:

ThyssenKrupp AG: Il gigante dei sottomarini

Performance: +85% nell’ultimo anno, +120% negli ultimi 5 anni

+85% nell’ultimo anno, +120% negli ultimi 5 anni Divisione Marine Systems: Leader mondiale nella produzione di sottomarini convenzionali (non nucleari), con ordini record da Germania, Norvegia, India e Singapore

Leader mondiale nella produzione di sottomarini convenzionali (non nucleari), con ordini record da Germania, Norvegia, India e Singapore Perché è strategica: Con le tensioni nel Mar Baltico e nell’Indo-Pacifico, la domanda di sottomarini è esplosa. ThyssenKrupp ha un backlog di oltre 20 miliardi di euro solo per i sottomarini

Rheinmetall AG: L’arsenale d’Europa

Performance: +140% nell’ultimo anno, +380% negli ultimi 5 anni

+140% nell’ultimo anno, +380% negli ultimi 5 anni Core business: Munizioni, sistemi d’arma, veicoli blindati Leopard e sistemi di difesa aerea

Munizioni, sistemi d’arma, veicoli blindati Leopard e sistemi di difesa aerea Perché è fondamentale: La guerra in Ucraina ha evidenziato la carenza critica di munizioni in Europa. Rheinmetall sta espandendo la produzione con 11 nuove fabbriche e ha ordini per oltre 40 miliardi di euro. È il principale fornitore di munizioni da 155mm per l’artiglieria NATO

Leonardo S.p.A.: L’eccellenza italiana nella difesa

Performance: +95% nell’ultimo anno, +65% negli ultimi 5 anni

+95% nell’ultimo anno, +65% negli ultimi 5 anni Aree chiave: Elicotteri militari (n°1 in Europa), elettronica per la difesa, sistemi radar e cyber security

Elicotteri militari (n°1 in Europa), elettronica per la difesa, sistemi radar e cyber security Perché è cruciale: Leonardo domina il mercato europeo degli elicotteri militari con l’NH90 e l’AW101. La divisione elettronica produce sistemi radar e guerra elettronica essenziali per F-35 e Eurofighter. Ha ordini per oltre 38 miliardi di euro

Un paniere perfettamente posizionato per il nuovo ciclo della difesa

Questi tre titoli rappresentano il perfetto mix, coprendo l’intera catena del valore della difesa europea e caratterizzando l’ISIN DE000VK6RVN0 come la risposta all’evoluzione della strategia militare prossima ventura:

ThyssenKrupp: Dominio navale e sottomarini

Rheinmetall: Supremazia terrestre e munizioni

Leonardo: Controllo aereo ed elettronica

La loro crescita esplosiva riflette il cambio di paradigma nella spesa militare europea: dopo 30 anni di “dividendi della pace”, l’Europa sta per riarmarsi rapidamente. Gli analisti prevedono che questo super-ciclo della difesa durerà almeno fino al 2030, con una spesa cumulativa aggiuntiva di oltre 500 miliardi di euro.

Un paniere strategico per capitalizzare la crescita del settore

La selezione di questi tre titoli rappresenta un mix equilibrato tra aziende tedesche e italiane, tutte leader nei rispettivi segmenti e ben posizionate per beneficiare dell’aumento degli ordini militari. La diversificazione geografica e di prodotto offre una protezione aggiuntiva contro eventuali shock specifici su singole aziende.

Phoenix Memory Certificate: codice ISIN DE000VK6RVN0

Il prodotto è un Certificate quotato su Borsa Italiana (SeDeX), che offre premi fissi mensili dell’1,26% (15,12% annuo) con effetto memoria, barriera capitale discreta al 60% e possibilità di rimborso anticipato da ottobre 2025.

ISIN Premio Mensile con Memoria Barriera Sottostanti DE000VK6RVN0 1,26% (15,12% annuo) 60% ThyssenKrupp – Rheinmetall – Leonardo

Come funzionano i premi mensili con memoria

Il Certificate proposto da Vontobel riconosce premi mensili dell’1,26%, pari a un rendimento annuo del 15,12% lordo, a condizione che tutti i sottostanti si trovino sopra la barriera del 60% rispetto al loro valore iniziale nelle date di valutazione mensile.

In caso contrario, il premio non viene pagato, ma entra in memoria: questo significa che potrà essere corrisposto in una data successiva quando tutti i titoli si troveranno nuovamente sopra la barriera. Questo meccanismo è particolarmente utile in un settore volatile come quello della difesa, permettendo di recuperare premi non pagati durante eventuali correzioni temporanee.

Esempio pratico:

A novembre 2025 uno dei titoli scende sotto la barriera → premio non pagato

A dicembre 2025 tutti i titoli tornano sopra il livello barriera → l’investitore riceve 2 premi: quello di dicembre + quello di novembre in memoria

Come funziona l’autocall step-down

A partire da ottobre 2025 (tre mesi dopo l’emissione), il Certificate può scadere anticipatamente grazie al meccanismo di autocall step-down.

Il livello di attivazione dell’autocall parte dal 100% del valore iniziale e si riduce dell’1% ogni mese. Questo significa che la soglia per il rimborso anticipato diventa progressivamente più facile da raggiungere nel tempo.

Se in una delle date mensili di osservazione tutti i sottostanti si trovano sopra il livello di autocall previsto per quel mese, il prodotto scade anticipatamente e l’investitore riceve il 100% del capitale investito, oltre ai premi maturati fino a quel momento.

Esempio pratico:

Ottobre 2025 → trigger autocall 100%

Novembre 2025 → trigger autocall 99%

Dicembre 2025 → trigger autocall 98%

E così via, riducendo dell’1% ogni mese

Questo meccanismo consente di massimizzare il rendimento in tempi più brevi, beneficiando di eventuali rally del settore difesa.

Come funziona la barriera al 60%

Questo Certificate si caratterizza per una barriera protettiva al 60%, che offre un cuscinetto significativo contro eventuali ribassi. La barriera viene osservata solo a scadenza (luglio 2028), il che significa che eventuali discese temporanee dei sottostanti durante la vita del prodotto non compromettono il capitale.

Se a scadenza tutti i sottostanti si trovano sopra il 60% del loro valore iniziale, l’investitore riceve il 100% del capitale investito più eventuali premi in memoria.

Nel caso in cui uno o più sottostanti si trovino sotto la barriera a scadenza, l’investitore partecipa alla performance del titolo peggiore (worst-of). Ad esempio: se Leonardo perde il 50% e gli altri titoli sono sopra la barriera, l’investitore riceve un rimborso pari al 50% del capitale investito.

Perché investire nel Phoenix Memory Vontobel Defence

Settore strategico : Esposizione al settore difesa in un contesto di crescente spesa militare globale

: Esposizione al settore difesa in un contesto di crescente spesa militare globale Premi elevati : 1,26% al mese con effetto memoria

: 1,26% al mese con effetto memoria Protezione significativa : Barriera al 60% osservata solo a scadenza

: Barriera al 60% osservata solo a scadenza Flessibilità : Possibilità di uscita anticipata con meccanismo autocall step-down

: Possibilità di uscita anticipata con meccanismo autocall step-down Diversificazione : Paniere di tre leader europei del settore difesa

: Paniere di tre leader europei del settore difesa Fiscalità vantaggiosa: Compensazione delle minusvalenze in portafoglio

Rischi da considerare

Capitale a rischio : Se un sottostante scende sotto la barriera a scadenza, si subisce una perdita proporzionale

: Se un sottostante scende sotto la barriera a scadenza, si subisce una perdita proporzionale Rischio emittente : In caso di default di Vontobel, il capitale investito è a rischio

: In caso di default di Vontobel, il capitale investito è a rischio Correlazione settoriale : I tre titoli appartengono allo stesso settore e potrebbero muoversi in sincronia

: I tre titoli appartengono allo stesso settore e potrebbero muoversi in sincronia Rischio geopolitico: Cambiamenti negli scenari internazionali potrebbero impattare il settore

Come acquistare il Phoenix Memory Defence

Per investire nel Certificate basta inserire il codice ISIN DE000VK6RVN0 nella piattaforma di trading della propria banca o intermediario. È importante leggere attentamente la documentazione ufficiale (KID e Condizioni Definitive), disponibile sul sito di Vontobel.