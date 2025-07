Goldman Sachs lancia Cash Collect Autocallable Step Down con Effetto Memoria Barriera 60%

Goldman Sachs International lancia sul mercato una nuova gamma di Certificati Cash Collect Autocallable Step Down con Effetto Memoria Barriera 60%. Ecco tutti i dettagli sugli 11 prodotti di questa emissione.

Premi trimestrali condizionati con effetto memoria

I Certificates, con scadenza a tre anni (luglio 2028), hanno come sottostanti panieri composti da due titoli (italiani o europei) e offrono premi condizionati trimestrali fra l’1,50% e il 4,20% (tra il 6,00% e il 16,80% annuo, al lordo delle ritenute fiscali). Il premio viene pagato se, alle relative date di valutazione trimestrali, il prezzo delle due azioni è pari o superiore al livello barriera, posto al 60% del rispettivo prezzo iniziale.

I Certificati sono dotati del cosiddetto “effetto memoria”, che consente di ricevere un premio cumulativo comprendente tutti i premi non pagati nelle precedenti date di valutazione trimestrali se, a qualsiasi data di valutazione trimestrale, sono soddisfatte le condizioni per ricevere il premio.

Possibile rimborso anticipato da aprile 2026 con livello autocall decrescente

A partire dal terzo trimestre i Certificati possono scadere anticipatamente se, nelle date di valutazione trimestrali, entrambi i sottostanti quotano a un prezzo pari o superiore alla barriera scadenza anticipata step down, previo il pagamento del 100% del valore nominale (100 euro per ogni prodotto), oltre al premio con effetto memoria.

In questo caso la scadenza dei Certificati risulterebbe inferiore a 36 mesi e non sarebbero più corrisposti i premi condizionati trimestrali previsti per le date successive alla scadenza anticipata.

Il livello della barriera scadenza anticipata step down parte dal 100% (rispetto al prezzo iniziale del sottostante) e decresce del 5% ogni due rilevazioni (quindi ogni sei mesi), fino ad arrivare all’80% ad aprile 2028 (tre mesi prima della scadenza dei prodotti).

Protezione condizionata del capitale a scadenza

Nel caso in cui il prodotto giunga a scadenza, gli scenari possibili sono due. Se il prezzo ufficiale di chiusura di ciascun sottostante alla data di valutazione finale (3 luglio 2028) è pari o superiore al livello barriera a scadenza (60% del prezzo iniziale per tutti gli ISIN) gli investitori ricevono 100 euro per ciascun Certificate.

Al contrario, se alla data di valutazione finale almeno un sottostante quota ad un prezzo inferiore al livello barriera a scadenza, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante peggiore con conseguente perdita totale o parziale sul capitale investito (pagamento a scadenza < 60 € fino a 0 €).

Per esempio, ove il prezzo ufficiale di chiusura del sottostante peggiore alla data di valutazione finale sia inferiore del 70% rispetto al suo prezzo iniziale, l’investitore, ipotizzando che abbia acquistato lo strumento al prezzo di emissione, subirà una perdita del capitale pari al 70% e riceverà un ammontare pari a 30,00 euro per ciascun Certificato.

I sottostanti dei Certificates di Goldman Sachs

Ecco nel dettaglio i sottostanti degli 11 nuovi certificati di Goldman Sachs, acquistabili presso il SeDeX, un sistema multilaterale di negoziazione degli strumenti derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., attraverso la propria banca di fiducia, online banking e/o piattaforma di trading online. I Certificati sono negoziabili durante l’intera giornata di negoziazione.

Per maggiori informazioni sul prodotto clicca qui, mentre per vedere gli altri prodotti di Goldman Sachs clicca qui.