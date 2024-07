Da Vontobel due Strategic Certificate sulle elezioni Usa per cavalcare la vittoria di democratici o repubblicani

Vontobel amplia la sua offerta di Strategic Certificate e quota sul SeDeX di Borsa Italiana due strumenti a gestione attiva che permettono di posizionarsi sulle agende di democratici e repubblicani, in attesa del voto del 5 novembre.

Una duplice selezione dei titoli

I due Strategic Certificate replicano gli indici proprietari Vontobel Democrat 2024 US Election e Vontobel Republican 2024 US Election e consentono di prendere posizione su due differenti portafogli high-convinction di 30 titoli, composti da società che potrebbero beneficiare della vittoria elettorale di Biden oppure di Trump. Gli indici sono costruiti sulla base di una strategia di investimento attiva concepita e applicata dalla divisione Institutional Clients (Asset Management) di Vontobel.

La strategia di investimento attiva che è alla base dei due strumenti prende le mosse dall’analisi dei programmi elettorali dei due candidati e prevede una duplice selezione:

settoriale : vengono identificati i settori che maggiormente potrebbero beneficiare della vittoria dei Democratici oppure dei Repubblicani e tutte le società che generano una parte significativa delle loro vendite in tali settori;

: vengono identificati i settori che maggiormente potrebbero beneficiare della vittoria dei Democratici oppure dei Repubblicani e tutte le società che generano una parte significativa delle loro vendite in tali settori; per singoli titoli: successivamente, al loro interno vengono individuati 20 titoli in base alla loro capitalizzazione di mercato, e 10 in base a scelte discrezionali del gestore.

La composizione degli indici

Di conseguenza, l’indice Vontobel Democrat 2024 US Election è composto da 30 titoli appartenenti ai settori energia e clima, veicoli elettrici e mobilità verde (tra cui Tesla), assistenza sanitaria e industria farmaceutica, infrastrutture e industria manifatturiera, tecnologia e media (tra cui Broadcom, Adobe e AMD), beni di consumo (tra cui Walmart e Netflix).

L’indice Vontobel Republican 2024 US Election, invece, permette di investire in 30 società attive nei settori energia e combustibili fossili, aerospaziale e difesa, immobili, infrastrutture e produzione, tecnologia e media (tra cui Oracle, Intuit e Trump Media & Technology Group), finanza e telecomunicazioni (tra cui JPMorgan e Bank of America).

Essendo gestiti attivamente, questi indici vengono ribilanciati in maniera dinamica e discrezionale, con operazioni potenzialmente anche su base quotidiana. Gli indici sono espressi in dollari statunitensi, mentre i certificati sono negoziabili in euro; pertanto, sono soggetti al rischio di cambio.

I due Strategic Certificate hanno una durata di due anni, con scadenza fissata a settembre 2026. Non sono previste cedole, il rendimento è dato esclusivamente dalla differenza tra il prezzo di acquisto e vendita del certificato.

La tabella riassuntiva

Jacopo Fiaschini, Head Flow Products Distribution Italia di Vontobel Certificati ha commentato:

“In Vontobel vi è la ferma convinzione del grande potenziale che ha un certificato a gestione attiva per prendere posizione in modo tattico su un preciso settore o per ‘cavalcare’ un tema di forte attualità. Tanto che siamo stati il primo player a quotare strumenti di questo genere in Italia, nel 2019. Il tema di maggiore attualità in questo 2024 è certamente l’elezione del nuovo Presidente americano. I nuovi Strategic Certificate – concepiti, costruiti, gestiti e promossi con il contributo di tutte le ‘anime’ di Vontobel – permettono in modo veloce semplice di posizionarsi sul tema, qualunque sia l’esito”.