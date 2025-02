Da Vontobel due nuovi Tracker sull’azionario Usa ed Eurozona con strategia momentum

Vontobel torna sul SeDeX di Borsa Italiana con due Tracker Certificate Open-End che consentono di investire sull’azionario Usa e dell’Eurozona, coniugando i vantaggi di una strategia “momentum” con quelli di un approccio long-short.

I due Tracker Certificate replicano gli indici proprietari Vontobel Momentum Strategy USA Index e Vontobel Momentum Strategy Europe Index, concepiti e costruiti sulla base di criteri quantitativi dalla divisione Institutional Clients di Vontobel.

I due indici permettono di investire in società large e mid cap – 40 nel caso dell’indice statunitense, 25 in quello sull’Eurozona – selezionate in modo sistematico sulla base della strategia Momentum, che privilegia i titoli che hanno registrato recentemente delle buone performance e che, rispondendo a specifici criteri quantitativi, presentano evidenze di un proseguo di questa sovraperformance nel breve periodo.

Nei periodi di maggiore instabilità del mercato scatta automaticamente un meccanismo di protezione e si attiva la componente short che riduce l’esposizione ai titoli inclusi negli indici, investendo su future short quotati su indici azionari regionali; ciò offre protezione dalle perdite e migliora il profilo complessivo della strategia rettificato per il rischio.

I due indici prevedono un ribilanciamento trimestrale dei titoli, il cui peso viene determinato in base alla capitalizzazione di mercato.

Jacopo Fiaschini, Head Flow Products Distribution Italia ha commentato: