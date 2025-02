ACEPI, il 2024 è il secondo miglior anno dalla nascita dell’associazione

ACEPI (Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento) ha diffuso i dati relativi definitivi dell’intero 2024. In particolare, nell’anno appena passato il volume delle sottoscrizioni è stato pari a 23.595 milioni di euro in flessione dell’8% rispetto al 2023 ma in crescita del 45% rispetto al 2022. Nonostante la diminuzione rispetto al 2023, il 2024 è il secondo miglior anno dalla nascita dell’associazione.

In termini di ripartizione in macro-classi ACEPI, si può osservare una marcata riduzione dei prodotti a capitale protetto (-9% YoY) a beneficio dei prodotti a capitale condizionatamente protetto (+10% YoY) per il venir meno di prodotti di liquidità, l’allungamento della vita media effettiva dei prodotti e la scelta delle reti di altre forme di investimento. Per quanto riguarda i payoff, i Digital (69%) sono stati preferiti agli Equity Protection (25%) nei certificati a capitale protetto. Gli Express (46%), in cui ricadono dal 2023 tutti prodotti CCP con autocallability (come illustrato nella nota nella pagina seguente), sono stati i prodotti maggiormente emessi nella categoria a capitale condizionatamente protetto, superando i Bonus (24%) e i Cash Collect (14%). In generale la ricerca di coupon periodici e di scadenze mediamente più brevi (tramite l’opzione autocallable degli Express) sembrano essere ancora il driver principale nella scelta della tipologia di certificato.

