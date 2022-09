Da Vontobel arrivano 8 nuovi certificati Memory Cash Collect con rendimenti annui tra il 6 e l’11,4%

Vontobel ha quotato sul SeDeX di Borsa Italiana 8 nuovi certificati Memory Cash Collect con Barriera al 40% per offrire protezione e rendimento agli investitori nell’attuale contesto caratterizzato da volatilità, inflazione e rialzi dei tassi.

Il livello di barriera al 40% consente di proteggere il capitale fino a discese del 60% dei sottostanti remunerando l’investitore con rendimenti annui tra il 6 e l’11,40%.

In particolare, i nuovi certificati di Vontobel consentono di investire nei settori assicurativo, retail, azionario italiano, sportswear, automotive, energetico, bancario francese, farmaceutico, con premi mensili con effetto memoria, che vanno da 0,50 Eur (è il caso dello strumento sul settore assicurativo) a 0,95 EUR per il certificato sul settore energetico.

Tutti i nuovi strumenti hanno durata triennale (la data di scadenza è il 22.09.2025) e prevedono un livello di autocall decrescente dal 100% all’80%. Dopo 6 mesi nel caso in cui tutti i sottostanti rilevino al di sopra del 100% del prezzo di riferimento iniziale verrà rimborsato all’investitore il valore nominale di 100 euro più la cedola di periodo ed eventuali cedole in memoria e il certificato cesserà di esistere.

Questa soglia per il rimborso anticipato che parte dal 100% si abbassa del 5% ogni 6 mesi per arrivare all’80% andando incontro ai sottostanti e rendendo più probabile il rimborso anticipato.

Gli scenari intermedi e a scadenza

Sul fronte del meccanismo di funzionamento dei nuovi certificati di Vontobel, gli scenari alle date di valutazione intermedie mensili sono tre:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall, il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

2) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus, l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue.

3) Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari a scadenza, invece, sono due:

1) Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Barriera, l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria.

2) Se almeno uno dei sottostanti è al di sotto della Barriera a scadenza, l’investitore riceve un importo commisurato alla performance negativa del sottostante con la peggiore performance, con relativa perdita sul capitale investito.

La nuova gamma

“In questa fase di mercato occorre proteggere il capitale e al tempo stesso puntare su strumenti in grado di offrire rendimenti interessanti, traendo vantaggio dalle variabili in gioco: inflazione, rialzo dei tassi e volatilità”. Commenta Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia. “Posizionando una barriera così profonda al 40%, i nuovi strumenti riescono a proteggere il capitale fino a discese del 60% dei sottostanti senza dover rinunciare a rendimenti competitivi.”