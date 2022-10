Da Vontobel arriva la prima emissione di certificati Memory Cash Collect con Maxi Cedola tra il 10% e il 26%

Vontobel quota per la prima volta sul SeDeX 13 Certificati Memory Cash Collect con Maxi Coupon e con possibilità di rimborso anticipato entro la fine dell’anno. In particolare, i nuovi prodotti consentono di investire in basket di blue chip italiane e straniere appartenenti a settori come l’assicurativo, il bancario, l’automotive e l’energetico, beneficiando entro la fine dell’anno di un maxi-coupon molto elevato, il cui importo varia tra il 10% e il 26% a seconda dello strumento, e successivamente di premi mensili o bimestrali con effetto memoria del 6% su base annua (con la sola eccezione di un certificato che prevede un premio del 3%).

Nello specifico, cinque dei 13 prodotti hanno data di valutazione mensile e di conseguenza il pagamento della prima maxicedola è prevista a novembre, mentre per sette di essi, con valutazione bimestrale, il primo Maxi Coupon è pagato a dicembre. Inoltre, per tre prodotti si può ricevere il rimborso anticipato già alla prima data di osservazione di dicembre, il che implica la possibilità per gli investitori, di ricevere immediatamente sia Maxi Coupon che rimborso del valore nominale di 100 euro.

I certificati, tutti con effetto Memoria e con durata 4 o 5 anni, hanno Barriera monitorata a scadenza al 60%. Dieci di essi presentano anche una Soglia Bonus al 10% per la prima data di osservazione (fino ad un -90% dei Sottostanti dall’emissione) che rende più agevole l’incasso della maxi-cedola iniziale. Per le successive date di osservazione la Soglia Bonus è al 60%.

Puntare alla maxicedola entro l’anno

Jacopo Fiaschini, responsabile Flow Products Distribution Italia ha commentato: “Puntiamo sempre a rinnovare la nostra offerta per venire incontro alle esigenze degli investitori che sono in continua evoluzione. Nell’ultima parte dell’anno, con l’avvicinarsi della scadenza delle minusvalenze, gli investitori sono alla ricerca di payoff interessanti. Per questo motivo, in quanto leader sul mercato secondario nel segmento dei prodotti Cash Collect e dei Memory Cash Collect, abbiamo deciso di emettere per la prima volta prodotti che offrono un maxi-premio per dare agli investitori la possibilità di pianificare al meglio l’ultimo trimestre dell’anno, aspetto particolarmente importante considerato il contesto attuale”.

Gli scenari intermedi e a scadenza

Per quanto riguarda il funzionamento dei prodotti, gli scenari alla prima data di valutazione sono tre:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall (se previsto), il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al Maxi Coupon. Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus e al di sotto del Livello Autocall (se previsto), l’investitore riceve il Maxi Coupon e l’investimento prosegue. Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il Maxi Coupon, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari alle date di valutazione successive alla prima sono tre:

Se tutti i sottostanti sono pari o superiori al Livello Autocall (se presente), il prodotto si estingue anticipatamente e l’investitore riceve il valore nominale (100 euro), oltre al premio del periodo ed agli eventuali premi in memoria. Se tutti i sottostanti sono pari o superiori alla Soglia Bonus e al di sotto del Livello Autocall (se previsto), l’investitore riceve il premio del periodo e gli eventuali premi in memoria, e l’investimento prosegue. Se almeno uno dei sottostanti si trova al di sotto della Soglia Bonus, l’investitore non riceve il premio, che viene conservato in memoria, e l’investimento prosegue.

Gli scenari a scadenza sono due: