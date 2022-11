UniCredit lancia sul SeDeX di Borsa Italiana una nuova emissione di certificati di investimento con payoff inedito. Si tratta di 15 Step-Down Cash Collect Worst Of con durata triennale, un’evoluzione dei normali Cash Collect che mette insieme diversi elementi ricercati dagli investitori e che ben si sposano con l’attuale contesto di mercato. Innanzitutto, i sottostanti che sono dei panieri tematici composti da due, tre o quattro azioni europee o americane.

Altro elemento distintivo, la barriera a scadenza profonda al 60% permette una maggiore resilienza di questi prodotti ad eventuali fasi di volatilità che potrebbero caratterizzare ancora il mercato. Infatti, la verifica del livello dei sottostanti rispetto alla barriera per il pagamento del capitale a scadenza viene effettuato solo appunto alla scadenza del prodotto (ottobre 2025). Inoltre, questi certificati vantano l’effetto memoria che permette di recuperare successivamente le cedole non pagate e l’autocallability. Quest’ultima è la caratteristica tale per cui il prodotto scade anticipatamente a determinate condizioni restituendo il capitale più la cedola finale ed eventuali cedole non pagate precedentemente. Ma l’effetto Step-Down aggiunge un’altra caratteristica: il livello trigger per il rimborso anticipato decresce nel tempo, rendendo più probabile il rimborso anticipato. Elemento che, nell’attuale situazione di incertezza sui mercati, può rilevarsi molto funzionale.

Il funzionamento

Gli Step-Down Cash Collect Worst Of permettono agli investitori di ricevere premi mensili dallo 0,90% al 2,35% (a seconda dello strumento) nel caso in cui il valore dell’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere (caratteristica Worst Of), nelle date di osservazione, abbia un valore pari o superiore alla barriera, posta per questa emissione al 60% strike (valore delle azioni sottostanti all’emissione del certificato). Grazie all’effetto memoria, i premi eventualmente non corrisposti non vengono persi ma saranno pagati successivamente se, in una delle successive date di osservazione, la condizione dell’evento cedolare sarà soddisfatta.

A partire dalla sesta data di osservazione mensile (aprile 2023), potrebbe scattare il meccanismo Autocall, il quale si verifica se il valore dell’azione sottostante che ha registrato il rendimento peggiore sarà superiore al valore di rimborso. Nel caso di scadenza anticipata tale strumento paga un premio che, grazie all’effetto memoria, includerà anche i premi eventualmente non pagati in precedenza. Infine, vi è anche lo Step-Down, caratteristica che riduce la soglia di rimborso anticipato del 5% ogni semestre. Tale soglia parte al 100% dello strike ad aprile 2023 e dopo 6 mesi tale soglia sarà pari al 95% dello strike, quindi questa soglia va a ridursi programmaticamente sino ad arrivare ad un livello massimo pari all’80% dello strike.

Qualora il certificato non sia stato rimborsato anticipatamente, a scadenza (ottobre 2025) sono possibili due scenari. Se l’azione sottostante con la performance peggiore del paniere ha un valore pari o superiore alla barriera, posta per questa emissione al 60% del valore iniziale, il certificato rimborsa 100 euro oltre al premio e gli eventuali premi non pagati in precedenza. Altrimenti, se l’azione peggiore ha un valore inferiore alla barriera, il certificato rimborsa un importo proporzionale all’andamento del sottostante con la performance peggiore. In questo caso, il certificato non protegge il capitale investito e l’investitore sarà esposto al rischio di perdita anche totale del capitale investito.

Il certificato sul settore automotive

Diverse le possibilità offerte dalla nuova gamma di Step-Down Cash Collect Worst Of targata UniCredit. Prendiamo come esempio il certificato (ISIN DE000HC1C541) su paniere composto da Ferrari, Porsche e Tesla, che prevede una barriera a scadenza del 60% ed un premio mensile dell’1,5%, pari ad un rendimento annualizzato del 18%.

Nel caso in cui il certificato non sia già scaduto anticipatamente, alla data di osservazione di novembre 2023, se il sottostante peggiore dei tre si trovasse ad un valore pari o superiore al 95% del valore iniziale dello stesso, il prodotto sarà rimborsato anticipatamente pagando 100 euro (valore nominale) e in aggiunta 1,5 euro di premio (oltre ai premi eventualmente non pagati in precedenza).

Questo tipo di certificati sono quindi indicati per quegli investitori che vogliono puntare sulla crescita e/o sulla lateralità di un titolo per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata.

