Da Roubini a Stiglitz e Fink: ospiti e agenda del Forum Ambrosetti al via oggi a Cernobbio

Prende il via oggi a Cernobbio il Forum Ambrosetti, giunto alla sua 48esima edizione. L’appuntamento organizzato da The European House – Ambrosetti quest’anno ha come titolo ‘Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive’. Anche quest’anno interverranno a Cernobbio importanti personalità del mondo politico, accademico, istituzionale e imprenditoriale. Come negli ultimi due ani, Il Forum sarà phygital (in parte fisica in parte digitale), con un hub centrale nella sede storica di Villa d’Este e altri diversi hub in altre sedi in Italia, in Europa e nel mondo.

In apertura lavori c’è stato un contributo video del presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che si è detto voglioso di incontrare in Italia il premier Mario Draghi ed ha annunciato che il suo paese è pronto ad aumentare l’export di elettricità verso l’Europa, ma per questo è importante che l’impianto di Zaporizhzhia rimanga connesso alla rete ucraina.

Oggi attesi gli interventi di Mohamed El-Erian e dell’economista Nouriel Roubini nell’ambito della conferenza dal titolo “Quadro economico: affrontare l’incertezza”. Tra gli economisti spicca poi il premio Nobel Joseph Stiglitz; dal mondo degli affari oggi atteso anche Laurence Fink, presidente e ceo di BlackRock.

Domani tra i volti più noti ci sono il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il commissario UE per l’Economia Paolo Gentiloni; infine domenica spazio ai rappresentati della politica con l’ultimo dibattito della giornata che vedrà confrontarsi Carlo Calenda (segretario nazionale di Azione), Giuseppe Conte (presidente del M5S), Enrico Letta (segretario nazionale del Pd), Giorgia Meloni (presidente di Fratelli d’Italia), Matteo Salvini (segretario federale della Lega) e Antonio Tajani (coordinatore unico di Forsa Italia).

Ecco il programma completo