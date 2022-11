Da Intesa Sanpaolo arrivano due nuove obbligazioni a tasso fisso in dollari e sterline

Nella giornata di oggi Intesa Sanpaolo ha reso noto che da domani, 9 novembre 2022 saranno quotate due nuove obbligazioni direttamente sul MOT e su EuroTLX di Borsa Italiana. Si tratta di un’obbligazione denominata in dollari Usa e di un’obbligazione denominata in sterline inglesi. Nel dettaglio, la prima (ISIN XS2551322451) della durata di 3 anni, prevede il pagamento di cedole annuali fisse lorde del 6,05% pagabili semestralmente, mentre l’altra (ISIN XS2551345312) della durata di 2 anni, prevede il pagamento di cedole annuali lorde fisse del 5,35% pagabili semestralmente.

Queste due nuove obbligazioni si affiancano all’obbligazione denominata in dollari Usa della durata di 2 anni emessa lo scorso luglio (ISIN XS2499922834), con cedola lorda pagata annualmente del 4,30%.

Grazie a questa emissione Intesa Sanpaolo espande l’offerta di obbligazioni quotate direttamente sui mercati e negoziabili sul MOT ed EuroTLX, che salgono a quota 57 e che possono essere utilizzate per diversificare il proprio portafoglio di investimento, grazie alla possibilità di scegliere tra diverse strutture cedolari e tra 6 diverse valute.

L’obbligazione Tasso Fisso Dollaro Usa della durata di 3 anni corrisponde delle cedole annue lorde fisse pari al 6,05% pagabili semestralmente, mentre l’Obbligazione Tasso Fisso Dollaro USA dalla durata di 2 anni corrisponde delle cedole annue lorde fisse pari all’ 4,30%, pagabili annualmente. Il taglio minimo dei bond in dollari statunitensi è pari a 2.000 USD.

L’Obbligazione Tasso Fisso Sterlina Inglese ha una durata di 2 anni e corrisponde delle cedole annue lorde fisse pari al 5,35% pagabili semestralmente. Il taglio minimo dell’obbligazione è pari a 1.000 GBP. Si specifica che l’investimento nelle obbligazioni denominate in dollaro USA e in sterlina inglese è esposto al rischio legato all’andamento del tasso di cambio.