BNP Paribas ha emesso sul SeDeX (MTF) di Borsa Italiana una nuova serie di Memory Cash Certificate su panieri di azioni con durata biennale, premi potenziali con effetto memoria a cadenza trimestrale, pari ad un rendimento annuo compreso tra il 12% e il 13,6% e, a scadenza, protezione del capitale nominale in caso di ribassi delle azioni sottostanti fino al 40%.

Il funzionamento dei certificati

I Memory Cash Collect su panieri di azioni consentono di ottenere potenziali premi trimestrali tra il 3% e il 3,40% con effetto memoria anche nel caso di andamento negativo delle azioni sottostanti purché la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere sia pari o superiore al livello Barriera Premio. Questa emissione in particolare si caratterizza per la coincidenza tra il valore della Barriera Premio e il valore della Barriera a Scadenza, fissato per entrambe fino al 60% del valore iniziale delle azioni sottostanti; quindi consentono di ricevere i premi trimestrali e proteggono il capitale a scadenza anche in caso di ribasso delle azioni sottostanti fino al -40% del rispettivo valore iniziale.

Inoltre, a partire dal secondo trimestre, entra in gioco l’effetto memoria: in particolare, l’effetto memoria permette all’investitore di ricevere, a una data di valutazione, un premio cumulativo comprendente tutti i premi non pagati precedentemente, se a tale data di valutazione sono soddisfatte le condizioni per ricevere il premio. A partire dal sesto mese poi, se alle date di valutazione mensili tutte le azioni che compongono il paniere quotano a un valore pari o superiore al rispettivo valore iniziale, i certificati scadono anticipatamente. In questo caso l’investitore riceve, oltre al premio trimestrale e il valore nominale (100 euro), anche gli eventuali premi non pagati precedentemente.

Gli scenari a scadenza

Se i certificati arrivano a scadenza (17 gennaio 2025) si prospettano invece due possibili scenari. Nel primo caso, se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello Barriera a Scadenza (60% del valore iniziale), il prodotto rimborsa il valore nominale più il premio con effetto memoria.

Altrimenti, qualora la quotazione di almeno una delle azioni del paniere sia inferiore al livello Barriera a Scadenza, il certificato paga un importo commisurato alla performance della peggiore azione del paniere (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

Ecco tutti i certificati della nuova emissione