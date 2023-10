Da Banca Akros una nuova serie di Equity Premium Certificates con cedole mensili

Banca Akros (gruppo Banco BPM) ha emesso e quotato in direct listing su Cert-X di Borsa Italiana una nuova serie di Investment Certificate destinati ai “self directed investors”: si tratta di 17 Equity Premium Autocallable Certificate con Effetto Memoria, durata 2 anni.

Le caratteristiche principali

La nuova tranche di Investment Certificate è caratterizzata da un taglio minimo pari a 100 euro, scadenza al 16 ottobre 2025 e la possibilità di ottenere fino a 24 premi mensili con effetto memoria se l’azione sottostante, alle date di rilevazione intermedie, non quota sotto il Livello Soglia Cedola. L’Effetto Memoria consente all’investitore di recuperare eventuali premi non corrisposti durante la vita del Certificato alla prima data di valutazione in cui l’azione sottostante si trovi ad un livello maggiore o uguale al Livello Soglia Cedola.

Inoltre, da aprile 2024, nel caso in cui il valore dell’azione sottostante fosse maggiore o uguale al valore iniziale, il Certificato scadrebbe anticipatamente rimborsando il prezzo di emissione pari a 100 Euro maggiorato del premio e degli eventuali premi precedentemente non corrisposti. Nel caso in cui il Certificato non sia stato richiamato anticipatamente, a scadenza è sufficiente che il valore del sottostante non sia al di sotto del Livello Barriera affinché l’investitore riceva un rimborso pari al prezzo di Emissione maggiorato dell’ultimo premio con effetto memoria.

La lista completa dei nuovi prodotti

Di seguito la lista completa dei prodotti della nuova emissione:

*I Certificati sono di tipo Quanto e sono denominati in Euro nonostante l’attività sottostante sia denominata in USD; l’investitore non è esposto al rischio legato all’andamento del cambio.

Un esempio, il Certificate su Stellantis

Per chiarire il funzionamento della nuova Serie di Equity Premium, si prenda ad esempio il Certificate su Stellantis (ISIN IT0005568206). Il Certificato ha un valore nominale pari a 100 euro e prevede:

il pagamento di premi periodici mensili pari a 0,97 Euro (11,64% su base annua) con effetto memoria se il valore del sottostante alle date di valutazione intermedie è pari o superiore al Livello Soglia Cedola pari a 13,181 Euro;

a partire da aprile 2024, se il valore del sottostante è pari o superiore 18,83 Euro, il Certificato scade anticipatamente rimborsando il prezzo di emissione di 100 Euro maggiorato del premio di 0,97 Euro (oltre agli eventuali premi precedentemente non corrisposti).

A scadenza sono due i possibili scenari:

se l’azione Stellantis alla data di rilevazione finale (09/10/2025) quota ad un livello uguale o superiore al Livello Barriera (pari a 13,181) il Certificato rimborsa il Prezzo di Emissione pari a 100 Eur più l’ultimo premio di 0,97 Euro (oltre agli eventuali premi precedentemente non corrisposti);

in caso contrario l’investitore percepisce un importo commisurato alla perdita registrata dal sottostante, come se avesse investito nell’azione Stellantis al prezzo di 18,83 Euro (Valore di Riferimento Iniziale).

Per tutte le informazioni sull’emissione visita la pagina dedicata: https://www.bancaakros.it/equity-premium-autocallable-certificates-con-effetto-memoria-ottobre-2023/