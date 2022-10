Da Banca Akros arrivano gli Equity Premium Accelerator Coupon Certificates con durata 18 mesi su singole azioni italiane ed europee

Banca Akros (Gruppo Banco BPM) ha emesso e quotato in direct listing su Cert-X di Borsa Italiana una nuova serie di Investment Certificate destinati ai “self directed investors”. Si tratta di 15 Equity Premium Accelerator Coupon Certificates con durata di 18 mesi su singole azioni italiane ed europee.

L’emissione di oggi rappresenta una novità sul mercato italiano, consentendo così all’investitore di poter scegliere tra una più ampia gamma di prodotti di investimento. Peculiarità di questa serie di Certificates è quella di poter ottenere un premio aggiuntivo (Accelerator Coupon), in caso di rimborso anticipato, pari alla somma di tutti i premi futuri che l’investitore avrebbe potuto ottenere nel caso in cui il Certificate non fosse scaduto anticipatamente.

Le caratteristiche principali

La nuova tranche di Investment Certificates è caratterizzata da un taglio minimo pari a 100 euro, scadenza al 28 marzo 2024 e prevede il pagamento di 2 premi condizionati trimestrali a dicembre 2022 e marzo 2023, che vengono corrisposti se l’azione sottostante non scende al di sotto del Livello Soglia Cedola. Inoltre, da giugno 2023, nel caso in cui alle date di valutazione intermedie trimestrali il valore dell’azione sottostante fosse maggiore o uguale al valore inziale, il Certificato scadrebbe anticipatamente rimborsando il prezzo di emissione pari a 100 euro maggiorato del premio trimestrale e di tutti i premi trimestrali futuri che l’investitore avrebbe potuto ricevere nel caso in cui il Certificate non fosse scaduto anticipatamente.

Nel caso in cui il Certificato non abbia rimborsato anticipatamente, a scadenza è sufficiente che il valore del sottostante non sia inferiore al Livello Barriera affinché l’investitore riceva un rimborso pari al prezzo di emissione maggiorato dell’ultimo premio. Nell’ipotesi in cui il sottostante dovesse trovarsi al di sotto del Livello Barriera, l’investitore riceverebbe un importo di rimborso pari a quello che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante, subendo una perdita sul capitale investito.

Di seguito le principali caratteristiche della nuova emissione:

Un esempio, il Certificate su Intesa Sanpaolo

Per chiarire il funzionamento della nuova Serie di Equity Premium Accelerator Coupon, vediamo come esempio il Certificate su Intesa Sanpaolo (ISIN IT0005510323). Il prodotto ha un valore nominale pari a 100 euro e prevede:

nei primi 2 trimestri il pagamento di premi periodici trimestrali pari a 2,60 euro se il valore dell’azione Intesa Sanpaolo alle date di valutazione intermedie (22 dicembre 2022 e 23 marzo 2023) è pari o superiore al Livello Soglia Cedola (pari a 1,24125).

il pagamento di premi periodici trimestrali pari a 2,60 euro se il valore dell’azione Intesa Sanpaolo alle date di valutazione intermedie (22 dicembre 2022 e 23 marzo 2023) è pari o superiore al Livello Soglia Cedola (pari a 1,24125). nel terzo trimestre sono 3 i possibili scenari in funzione del valore dell’azione di Intesa Sanpaolo al 23 giugno 2023. Se l’azione sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Valore di Riferimento Inziale, pari a 1,655, il prodotto scade anticipatamente rimborsando 110,40 euro (ovvero il Prezzo di Emissione maggiorato della Cedola Trimestrale prevista e di tutti i premi futuri che si sarebbero potuti ricevere nel caso in cui il Certificate non fosse scaduto anticipatamente); se l’azione sottostante quota tra il Livello Soglia Cedola (pari a 1,24125) e il Valore di Riferimento Inziale (pari a 1,655), il prodotto paga la Cedola Trimestrale pari a 2,60 euro e si passa alla data di osservazione successiva; se l’azione sottostante quota al di sotto del Livello Soglia Cedola, nessun premio viene corrisposto e si passa alla prossima data di valutazione intermedia;

sono 3 i possibili scenari in funzione del valore dell’azione di Intesa Sanpaolo al 23 giugno 2023. Se l’azione sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Valore di Riferimento Inziale, pari a 1,655, il prodotto scade anticipatamente rimborsando 110,40 euro (ovvero il Prezzo di Emissione maggiorato della Cedola Trimestrale prevista e di tutti i premi futuri che si sarebbero potuti ricevere nel caso in cui il Certificate non fosse scaduto anticipatamente); se l’azione sottostante quota tra il Livello Soglia Cedola (pari a 1,24125) e il Valore di Riferimento Inziale (pari a 1,655), il prodotto paga la Cedola Trimestrale pari a 2,60 euro e si passa alla data di osservazione successiva; se l’azione sottostante quota al di sotto del Livello Soglia Cedola, nessun premio viene corrisposto e si passa alla prossima data di valutazione intermedia; nel quarto trimestre gli scenari rispecchiano quelli descritti sopra ma in caso di rimborso anticipato il valore di rimborso anticipato è pari a 107,80 euro;

gli scenari rispecchiano quelli descritti sopra ma in caso di rimborso anticipato il valore di rimborso anticipato è pari a 107,80 euro; nel quinto trimestre gli scenari rispecchiano quelli descritti sopra ma in caso di rimborso anticipato il valore di rimborso anticipato è pari a 105,20 euro.

A scadenza sono due i possibili scenari. Se l’azione Intesa Sanpaolo alla data di rilevazione finale (21 marzo 2024) quota ad un livello uguale o superiore al Livello Barriera (pari a 1,24125) il prodotto rimborsa il Prezzo di Emissione pari a 100 euro più l’ultimo premio di 2,60 euro. In caso contrario l’investitore percepisce un importo commisurato alla perdita registrata dal sottostante, come se avesse investito nell’azione Intesa Sanpaolo al prezzo di 1,655 euro (Valore di Riferimento Iniziale)

Per maggiori informazioni si rimanda alla pagina del sito dedicata: https://www.bancaakros.it/equity-premium-certificate-accelerator-ottobre2022/