Criptovalute: Bitcoin sale del 5% sopra i 28.000 dollari, Ether a +6%

Il Bitcoin è salito in maniera decisa oggi con gli investitori che si sono scrollati di dosso i timori iniziali legati al giro di vite delle autorità di regolamentazione statunitensi sui giganti del settore e sono diventati disposti ad assumersi qualche rischio. La criptovaluta più grande del mondo ha registrato un’impennata del 5% nelle ultime 24 ore, raggiungendo i 28.474 dollari, secondo i dati di CoinGecko. Il Bitcoin ha ripreso il livello di 28.000 dollari dopo essere sceso al di sotto di tale livello lunedì in seguito alla notizia della causa intentata dalla Commodity Futures Trading Commission FTC degli Stati Uniti contro Binance. Ether, la seconda moneta digitale per importanza, è salita di quasi il 6% a 1.816,10 dollari.

Il Bitcoin è salito costantemente quest’anno dopo un brutale 2022 che ha visto il crollo delle principali borse di criptovalute e un brusco calo dei prezzi. Il motivo del balzo di oggi, mercoledì 29 marzo, non è stato immediatamente chiaro. Tuttavia, si inserisce nel contesto di un ampio rialzo delle azioni statunitensi. È noto che il Bitcoin segue i movimenti dei mercati azionari e che gli investitori lo considerano un asset di rischio tradizionale.