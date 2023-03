Usa: futures sul Dow Jones giù di 85 punti. Tra i dati macro attesa per fiducia consumatori Michigan

I futures dell’S&P 500 in calo di 8 punti, o dello 0,2% così come quelli del Dow Jones perdono 85 punti.

A pesare l’annuncio che alcune grandi banche statunitensi, tra cui JPMorgan, Citigroup, Bank of America e Wells Fargo hanno depositato 30 miliardi di dollari di fondi non assicurati nella First Republic Bank. I titoli azionari statunitensi si avviano a chiudere una settimana forte. Le turbolenze nel settore bancario hanno spostato il sentiment sull’esito della riunione politica della Federal Reserve della prossima settimana. Molti investitori si aspettano che la banca centrale aumenti i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, rispetto ai 50 punti base previsti la scorsa settimana.

I dati economici in uscita oggi includono la lettura preliminare dell’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan e la produzione industriale e manifatturiera di febbraio. La giornata delle tre streghe, ovvero il giorno in cui scadono contemporaneamente futures su indici e opzioni su indici e azioni, Il cosiddetto triplo giorno delle streghe potrebbe aggiungere volatilità al mercato azionario.

Tra le societarie, Google potrebbe essere sotto i riflettori dopo che il gigante tecnologico ha annunciato un aumento del prezzo dell’abbonamento a YouTube TV, citando l’aumento dei costi dei contenuti. Nel frattempo i prezzi del petrolio sono saliti in scia alle speranze di una risposta da parte dell’OPEC e dei suoi alleati al forte calo della settimana, dovuto ai timori che la crisi bancaria possa danneggiare l’attività economica globale. Secondo quanto riportato, i ministri dell’energia dell’Arabia Saudita e della Russia si sono incontrati giovedì a Riyadh per discutere di possibili azioni a sostegno del mercato del greggio, che sta registrando la più grande perdita settimanale di quest’anno.