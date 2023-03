Credit Suisse, Moody’s peggiora da stabile a negativo outlook UBS. ‘Sfide significative’

Moody’s Investors Services ha peggiorato da stabile a negativo l’outlook sui depositi a lungo termine e sui bond senior non garantiti di UBS, a seguito dell’acquisizione di Credit Suisse, per un valore di $3,2 miliardi, da parte del colosso svizzero.

L’agenzia di rating ha motivato la mossa affermando che la transazione con cui UBS rileverà Credit Suisse rappresenta “sfide finanziarie, culturali e di integrazione di franchising significative”.

Moody’s ha tuttavia ammesso “di ritenere che l’acquisizione di Credit Suisse abbia il potenziale di rafforzare in modo significativo il franchising di UBS nei settori del wealth management, delle attività bancarie in Svizzera, in un momento in cui la banca si concentra sull’obiettivo di ridurre i costi di oltre $8 miliardi”.