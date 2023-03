Swiss National Bank alza i tassi di 50 pb a 1,5%

La Banca centrale svizzera ha deciso di alzare il tasso di intesse di riferimento 50 punti base portandolo all’1,50%. La decisione é arrivata al termine di meeting di politica monetaria di oggi.

Nel comunicato diffuso al termine della riunione la Banca centrale ha annunciato che potrebbero essere necessari ulteriori aumenti dei tassi per fare fronte al rialzo dell’inflazione.

Nelle previsioni della banca l’inflazione si attesterà al 2,6% nel 2023 per poi scendere al 2% nel 2025 e nel 2025.

Per quanto riguarda le previsioni di crescita il Pil svizzero è stimato in aumento dell’1% circa nel 2023, con una revisione al rialzo dello 0,5% precedentemente comunicato.

Nel frattempo l’autorità di regolamentazione svizzera, Finma difende la decisione di azzerare i bond AT1

“Gli strumenti At1 emessi dal Credit Suisse prevedevano contrattualmente di poter essere interamente svalutati’ in caso di specifici eventi, ‘tra cui la concessione di aiuti pubblici eccezionali’.

Lo rimarca l’autorità svizzera dei mercati finanziari (Finma), replicando indirettamente alle voci su possibili cause in arrivo da parte degli obbligazionisti. La liquidità coperta da garanzia pubblica concessa al Credit Suisse il 19 marzo, prosegue la Finma, rientra tra gli eventi previsti contrattualmente come condizione per la svalutazione dei titoli At1 e quindi l’autorità “ha ordinato al Credit Suisse di azzerare i prestiti”.

La decisione è stata accolta con sorpresa dai mercati finanziari, nonché dalla Bce, dato che il Credit Suisse sarà comprato da Ubs per 3 miliardi di franchi: le azioni quindi, pur pesantemente svalutate, non saranno azzerate, a differenza dei bond At1.