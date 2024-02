Banca Ifis: utile netto 2023 al record della storia, il dividendo proposto

Banca Ifis ha annunciato di aver riportato un utile netto in crescita del 13,5% a 160 milioni di euro.

Deliberata la proposta di distribuzione di un dividendo a saldo di 47 milioni di euro.

L’utile netto del 2023, al netto della PPA, ha rappresentato il record storico per la Banca, e si è confermato superiore del 16,8% rispetto all’obiettivo di 137 milioni di euro di utile previsto per il 2023 nel Piano Industriale del Gruppo.

L’andamento favorevole dei ricavi, in crescita del 3,5% rispetto al 2022, è stato sostenuto dal positivo andamento del business commerciale e dalla positiva correlazione dei crediti commerciali al rialzo dei tassi di interesse.

Banca Ifis ha confermato il target di utile netto per il 2024 di circa 160 milioni di euro, in linea con le previsioni contenute nel Piano Industriale 2022-24.

Così Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis:

“Nel 2023 Banca Ifis ha registrato nuovamente risultati positivi sotto il profilo economico-finanziario, con un aumento sensibile degli indicatori di redditività: in questi due anni di Piano Industriale, il nostro Istituto ha prodotto 300 milioni di

euro di utili, distribuendone ai propri soci circa 185 milioni di euro.

Così Frederik Geertman, Amministratore Delegato di Banca Ifis:

“Abbiamo chiuso il 2023 con un utile netto di 160 milioni di euro che, al netto della PPA, rappresenta il massimo storico per Banca Ifis e ha beneficiato principalmente dell’andamento favorevole dei ricavi e del modesto rischio di credito. Raggiungiamo così con un anno di anticipo il risultato previsto per il terzo anno di Piano Industriale”.

Geertman ha continuato: “Confermiamo quindi l’obiettivo di circa 160 milioni di euro di utile per l’esercizio 2024, in assenza di shock macroeconomici, pur in un contesto

caratterizzato dal rallentamento della crescita e un costo della raccolta più elevato”.