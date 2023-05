Crac FTX, Bankman-Fried chiede di respingere 10 capi d’accusa

Sam Bankman-Fried, fondatore dell’exchange fallito FTX, ha dichiarato che i pubblici ministeri lo hanno accusato con una fretta “preoccupante” e ha chiesto a un giudice statunitense di respingere 10 dei 13 capi d’accusa contro di lui.

In un documento depositato presso la corte federale di Manhattan, gli avvocati di Bankman-Fried hanno affermato che FTX, ora fallita, non è stata l’unica società di criptovalute a crollare durante un ampio crollo del mercato nel 2022, e che i pubblici ministeri hanno accusato frettolosamente il loro cliente in una “fretta di giudizio”.