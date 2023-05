Aibe: Italia nona tra i paesi G20 più attraenti per investitori esteri

L’Italia continua a essere un paese attraente per gli investitori esteri, nonostante alcune criticità e rischi presenti in aree rilevanti. Questo è quanto emerge dall‘Osservatorio 2023 sull’attrattività dell’Italia presso gli investitori esteri, realizzato attraverso l’incrocio dei dati del Super-Index AIBE (elaborato in collaborazione con il CENSIS) e di una survey condotta presso 38 banche e istituzioni finanziarie internazionali associate ad AIBE (Associazione Italiana Banche Estere).

L’Italia conferma il 9° posto fra i paesi del G20 nella graduatoria del Super-Index AIBE 2023, pur migliorando il proprio punteggio relativo (55,2 su 100 contro 38,8 dell’anno precedente).