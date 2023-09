Country Garden ottiene proroga sul rimborso di sei obbligazioni

Country Garden ha ricevuto l’approvazione per estendere i rimborsi su sei obbligazioni onshore da parte dei suoi creditori, come confermato da due fonti interne. La notizia ha portato a un incremento fino al 10% delle azioni del colosso immobiliare cinese.

Nel frattempo, gli investitori stanno monitorando attentamente le ultime misure di stimolo del governo cinese, tra cui la riduzione dei tassi ipotecari e l’offerta di prestiti agevolati per l’acquisto della prima casa nelle grandi città, chiedendosi se saranno sufficienti a ristabilire la fiducia dei consumatori e innescare una ripresa del mercato immobiliare.

I creditori di Country Garden hanno votato ieri a favore delle proposte del developer in difficoltà per estendere i rimborsi su otto obbligazioni del valore di 10,8 miliardi di yuan ($1,48 miliardi) per tre anni.

Durante la votazione, i creditori hanno approvato l’estensione di sei delle otto obbligazioni. Per le altre due obbligazioni, il voto è stato rinviato.

Nel mercato delle obbligazioni offshore, Country Garden ha almeno cinque pagamenti di cedole da effettuare questo mese, tra cui due cedole in dollari relativamente considerevoli del valore di $15 milioni in scadenza il 17 settembre e $40 milioni il 27 settembre, ciascuna con un periodo di grazia di 30 giorni.

Un eventuale default di Country Garden aggraverebbe la crisi immobiliare del paese, metterebbe ulteriore pressione sulle già sofferenti banche e potrebbe ritardare la ripresa non solo del mercato immobiliare, ma dell’intera economia cinese.