Constellation Brands: nel I trimestre fatturato a +6%

Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2024, che termina il 31 maggio 2023, Constellation Brands, la nota azienda statunitense del settore delle bevande alcoliche, ha registrato un fatturato di 2,515 miliardi di dollari. Questo dato rappresenta una crescita del 6% rispetto all’esercizio precedente.

Nonostante una diminuzione del 6%, l’utile operativo si è attestato a 765 milioni di dollari. Ancor più significativa la flessione dell’utile netto, che è sceso a 136 milioni di dollari, con una diminuzione del 65%.

L’EPS (Earnings Per Share) ha segnato 0,74 dollari, in calo del 64%. Tuttavia, l’EPS comparabile è stato di 2,91 dollari. Escludendo l’impatto di Canopy, una delle partecipate di Constellation Brands, l’EPS comparabile è salito a 3,04 dollari, con un incremento del 5%. Questi dati hanno superato le previsioni degli analisti che, secondo i dati Refinitiv, avevano previsto un utile per azione di 2,83 dollari su ricavi per 2,47 miliardi di dollari.