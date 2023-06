ERG acquisisce Impianto Fotovoltaico da Renertia

ERG, prestigiosa azienda leader nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha recentemente annunciato il completamento dell’acquisizione da Renertia del 100% del capitale di Instalación Fotovoltaica Arericsol VIII, S.L.U. Quest’ultima è una società che detiene un impianto fotovoltaico situato a Fregenal de la Sierra, nella Comunidad Autónoma de Extremadura.

L’impianto fotovoltaico di Fregenal, costruito nel corso del 2022, è attualmente in fase di avvio. L’installazione è progettata per una produzione totale annua stimata di circa 50 GWh, che corrisponde a oltre 2000 ore equivalenti. Questo rende l’impianto di Fregenal uno dei più produttivi in Europa.