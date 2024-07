Confindustria Alberghi, boom di prenotazioni per le località balneari italiane

Le località balneari italiane si confermano anche per l’estate 2024 tra le mete più richieste, con un incremento delle prenotazioni sia da parte dei turisti italiani (+1,5%) che stranieri (+6,3%) rispetto all’anno precedente. I turisti stranieri che scelgono le spiagge italiane provengono principalmente da Germania, Svizzera e Francia.

Secondo Confindustria Alberghi, ad oggi, sono state prenotate oltre l’85% delle camere disponibili per le cinque settimane di agosto, con la settimana di Ferragosto già al completo. Tuttavia, il mese di agosto 2024 si presenta in chiaroscuro per le città d’arte italiane. Nelle prime due settimane del mese le prenotazioni degli alberghi sono in linea con quelle dello scorso anno, ma dalla terza settimana in poi si registra un calo rispetto al 2023.