Confcommercio, saldi: budget medio sotto i 200 euro

Secondo un recente studio condotto da Confcommercio in collaborazione con Format Research, il 63,8% dei consumatori italiani prevede di fare acquisti durante i saldi. Per coloro che eviteranno gli acquisti di saldo, metà lo farà per risparmiare, mentre un terzo attribuisce la decisione a una situazione economica in peggioramento.

In termini di preferenze di prodotto, l’abbigliamento e le calzature continuano a regnare, con rispettivamente il 95,2% e l’86,3% dei consumatori che le scelgono come principali categorie di acquisto. Gli accessori seguono con il 46%, mentre la pelletteria e gli articoli di valigeria vedranno il più grande aumento rispetto all’anno precedente, con un incremento del 7,8%. L’analisi rileva inoltre che l’85% dei consumatori prevede di spendere meno di 200 euro, cifra allineata con quella dell’anno precedente. I negozi fisici rimangono il canale di acquisto preferito per il 47,6% dei consumatori, seguiti dallo shopping online, preferito dal 38,7%. Per quanto riguarda le strategie di marketing delle imprese, il 79% ha lanciato campagne di vendita sui social media, con Facebook (94,9%) e Instagram (89,2%) che emergono come le piattaforme più utilizzate.