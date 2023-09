Codacons, caro benzina: bene rinvio a mercato tutelato

Il Codacons si dichiara a favore del rinvio allo stop al mercato tutelato e della proroga agli sconti sulle bollette del gas, temi che saranno discussi lunedì prossimo in Consiglio dei ministri, ma ritiene che in tema di caro-vita, benzina e prezzi il Governo non risulti incisivo.

“Da subito abbiamo sottolineato come l’addio al mercato tutelato dell’energia previsto per gennaio 2024, alle condizioni attuali di instabilità dei prezzi energetici e caro-vita imperante, rappresenterebbe una sciagura per i consumatori italiani, lasciati in balia delle società di luce e gas – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per questo riteniamo faccia bene il Governo a disporre un rinvio dello stop, così come è indispensabile prorogare gli sconti sulle bollette del gas, altra misura che dovrebbe approdare lunedì. Ciò su cui il Governo sbaglia e di molto, è invece il mancato intervento sui carburanti attraverso una riduzione delle accise, essendo evidente che il bonus benzina che sarà discusso in Consiglio dei ministri non appare assolutamente adatto a superare l’emergenza in corso. Anche sul paniere salva-spesa che partirà ad ottobre l’esecutivo non è stato incisivo, escludendo in modo del tutto ingiustificato i consumatori dal patto e non prevendendo controlli sulla reale applicazione degli sconti, lasciando inoltre all’industria campo libero per aderire su base volontaria e nelle modalità che i produttori riterranno più opportune” – conclude Rienzi.