Amazon porta la pubblicità su Prime Video per ora solo negli USA

Gli annunci pubblicitari sono in arrivo su Amazon Prime Video. L’azienda ha annunciato venerdì che il suo servizio di streaming – che fa parte dell’abbonamento Prime che costa 14,99 dollari al mese negli USA – avrà ora una pubblicità limitata nelle serie TV e nei film.

La pubblicità su Prime Video sarà introdotta negli Stati Uniti e in altre città all’inizio del 2024, mentre altri Paesi seguiranno nel corso dell’anno. Se i clienti statunitensi non vogliono la pubblicità, dovranno pagare un supplemento di 2,99 dollari al mese. Gli eventi e gli sport in diretta continueranno ad avere pubblicità in questo livello, ha dichiarato l’azienda.