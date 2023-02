Leonteq ha raggiunto risultati record nel 2022, per il secondo anno consecutivo, in un contesto difficile con condizioni di mercato senza precedenti.

Nel dettaglio, i dati finanziari del 2022 evidenziano un utile operativo totale in aumento del 9% rispetto all’anno precedente, per un totale di 456,4 milioni di franchi svizzeri. L’utile prima delle imposte è cresciuto dell’11% rispetto all’anno precedente, per un totale di 193,3 milioni di franchi svizzeri. L’utile netto del Gruppo è rimasto stabile a 156,4 milioni di franchi svizzeri, mentre l’utile per azione si è invece incrementato dell’1% a 8,58 franchi svizzeri.

La base patrimoniale è ulteriormente cresciuta, raggiungendo 932,8 milioni di franchi svizzeri (vs fine 2021: 873,6 milioni di franchi svizzeri). Il rendimento del capitale proprio si attesta al 19%, rispetto al 21% del 2021.

Leonteq ha proposto un aumento del dividendo pari al 33%, a 4,0 franchi svizzeri per azione, per l’esercizio 2022 (vs 2021: 3,00 franchi svizzeri per azione). Per l’inizio di aprile 2023, inoltre, la società elvetica lancerà un programma di riacquisto di azioni proprie fino a 18 milioni di franchi svizzeri (equivalenti a 1,0 franco svizzero di distribuzione pro-forma per azione). La distribuzione totale sarà quindi pari a 5,0 franchi svizzeri per azione, con un payout ratio per gli azionisti pari al 58%.

A partire dal 2023, la politica di remunerazione del capitale prevede un payout ratio superiore al 50% nonché l’obiettivo di pagare dividendi annuali di almeno 2,0 franchi svizzeri per azione, unitamente a programmi annuali di riacquisto di azioni proprie.

Per quanto riguarda le prospettive, Leonteq stima per il 2023 un utile prima delle imposte di 70-100 milioni di franchi svizzeri.