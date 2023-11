CNH Industrial: utile netto di 570 mln di dollari nel III trimestre

Nel terzo trimestre del 2023, CNH Industrial ha registrato un utile netto di 570 milioni di dollari. Questo si traduce in un risultato diluito per azione di 0,42 dollari. Un leggero aumento rispetto all’utile netto di 559 milioni di dollari e un risultato diluito per azione di 0,41 dollari registrato nel trimestre terminato il 30 settembre 2022.

Per quanto riguarda i ricavi, quelli consolidati hanno raggiunto i 5,99 miliardi di dollari. Questo rappresenta un incremento di circa il 2% rispetto al terzo trimestre del 2022. D’altra parte, i ricavi di vendita netti delle attività industriali ammontano a 5,33 miliardi di dollari, registrando una leggera flessione del -1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Infine, CNH Industrial ha generato un Cash Flow operativo di 232 milioni di dollari nel terzo trimestre.