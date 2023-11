Uber riporta risultati del terzo trimestre inferiori alle aspettative degli analisti

Uber ha comunicato martedì i risultati del terzo trimestre, che hanno disatteso le aspettative degli analisti.

Nel dettaglio, l’utile per azione è pari a 10 centesimi contro i 12 centesimi previsti da LSEG, precedentemente nota come Refinitiv, mentre i ricavi hanno toccato quota 9,29 miliardi di dollari contro i 9,52 miliardi previsti da LSEG. Il fatturato di Uber per il trimestre è aumentato dell’11% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. La società ha registrato un utile netto di 221 milioni di dollari, pari a 10 centesimi per azione, contro una perdita netta di 1,2 miliardi di dollari, pari a 61 centesimi per azione, nello stesso trimestre dell’anno precedente.