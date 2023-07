CNH Industrial: crescita del 8% nel Q2 2023, risultati ottimizzati nella divisione Agriculture e Construction

CNH Industrial, gigante dei macchinari e servizi, ha concluso il secondo trimestre 2023 con un solido aumento dei ricavi. I risultati consolidati mostrano un totale di 6,57 miliardi di dollari, in crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 2022.

La maggior parte di questi ricavi, ovvero 5,95 miliardi di dollari, proviene dalle vendite nette delle Attività Industriali. Questo segmento ha registrato un incremento del 6% confrontato con il Q2 2022. Il principale driver di questa crescita sono stati gli aumenti di prezzo, che hanno saputo bilanciare gli effetti di un cambio valutario sfavorevole.

I segmenti Agriculture e Construction di CNH Industrial hanno riportato risultati notevoli. Entrambi i settori hanno mostrato miglioramenti significativi nel margine operativo lordo, con il margine EBIT Adjusted trimestrale che ha raggiunto il suo livello più alto.

In conclusione, l’utile netto del secondo trimestre 2023 è stato di 710 milioni di dollari, con un risultato diluito per azione di 0,52 dollari. Questo rappresenta una notevole crescita rispetto agli utili netti di 552 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2022, che aveva portato a un risultato diluito per azione di 0,40 dollari.