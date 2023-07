A2A: ricavi e margine operativo in variazione, cresce utile netto

Nel primo semestre del 2023, l’impresa A2A ha registrato ricavi per 7.989 milioni di euro. Questo rappresenta una contrazione del 18% rispetto ai 9.778 milioni di euro del medesimo periodo del 2022. La diminuzione si attribuisce principalmente alla calo dei ricavi nei mercati energetici all’ingrosso, causato da prezzi unitari più bassi e volumi di commodities vendute e intermedie inferiori.

Nonostante ciò, la situazione è stata parzialmente compensata dal consolidamento di A2A Airport, società acquisita nel settembre 2022, e dalle vendite maggiori di elettricità e gas nei mercati al dettaglio. Il Margine Operativo Lordo ha segnato 880 milioni di euro, segnalando un incremento del 26% rispetto ai primi sei mesi 2022 (699 milioni di euro).

L’Utile Netto Ordinario è salito a 257 milioni di euro, mostrando un aumento del 32% rispetto al primo semestre 2022 (195 milioni di euro). La Posizione Finanziaria Netta si è attestata a 4.372 milioni di euro (4.258 milioni di euro al 31 dicembre 2022).

A seguito delle variazioni di perimetro del periodo, pari a -21 milioni di euro, la PFN è in crescita di 135 milioni di euro, dopo investimenti per 494 milioni di euro e dividendi per 283 milioni di euro. Il rapporto PFN/EBITDA rolling si riduce a 2,6x, in calo rispetto al 31 dicembre 2022 (2,8x).