Civitanavi Systems: rivede guidance ricavi ed Ebitda adjusted 2023

Il Cda di Civitanavi Systems ha approvato il Budget 2023 e aggiornato i target di Ricavi Totali ed Ebitda Adjusted per il prossimo esercizio, per meglio riflettere nelle proiezioni il mutato scenario macroeconomico rispetto a quanto pubblicato ad inizio febbraio 2022, nel prospetto informativo relativo all’ammissione sul mercato Euronext Milan.

La guidance è stata aggiornata prevedendo un target dei Ricavi Totali ricompresi nel range di 42-46 milioni al 31 dicembre 2023 e l’Ebitda Adjusted Margin di circa 29%. Ricavi Totali 2023 in crescita del 31%/44% rispetto ai Ricavi Totali attesi nel 2022 ed in aumento del 67%/83% rispetto ai Ricavi Totali del 2021.

I target originari per il 2023 prevedevano ricavi totali tra 61,6 e 68,4 milioni nel caso base e tra 45,4 e 50,5 milioni nel worst case, e un Ebitda margin tra il 28% e il 31%.

Il nuovo target per il 2023, spiega la società, “riflette il mutato scenario dei costi energetici, l’inflazione e lo ‘shortage’ della componente elettronica che continua a permanere. Alcune opportunità significative, previste inizialmente per l’anno 2023, stanno slittando agli anni seguenti a causa del rallentamento della supply chain che comporta a sua volta uno slittamento dell’inserimento del prodotto su mercato. Tale rallentamento non rappresenta una perdita di mercato o cancellazione di opportunità ma un mero spostamento temporale.”

Le stime includono solo ipotesi di crescita organica e non eventuali operazioni di M&A. Alla data del 22 dicembre il Booking del 2022 è pari a 41,0 milioni (inclusi 0,9 milioni relativi al progetto Q-SING).