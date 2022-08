Citi vede l’inflazione nel Regno Unito superare il 18% nel gennaio 2023

Gli economisti di Citi prevedono che l’inflazione nel Regno Unito salirà al 18% a gennaio 2023, quando il prezzo dell’energia toccherà il picco.

In una nota di ricerca uscita domenica e pubblicata da CNBC, il colosso bancario statunitense ha aggiornato le previsioni per l’indice dei prezzi al consumo e l’indice dei prezzi al dettaglio rispettivamente al 18% e al 21% nel primo trimestre del 2023. Ciò si basa sull’ipotesi di una politica di compensazione di 300 sterline applicata alle bollette energetiche delle famiglie a partire da ottobre fino al 2024.

L’autorità di regolamentazione dell’energia Ofgem annuncerà questa settimana l’entità del prossimo aumento del limite di prezzo dal 1 ottobre e dunque la banca statunitense prevede un aumento a 3.717 sterline all’anno ($ 4.389) dall’attuale 1.971 sterline per una famiglia media inglese.

Il limite di prezzo limita essenzialmente l’importo che un fornitore può addebitare per le proprie tariffe, ma questo limite è aumentato di recente a causa dell’aumento dei prezzi all’ingrosso, il che significa che gli inglesi hanno visto le bollette salire alle stelle.

Secondo Benjamin Nabarro, associato senior associate in the global strategy and macro group di Citi, le indicazioni sugli aumenti futuri sarebbero l’aspetto più significativo dell’annuncio di questa settimana.

“Prevediamo ulteriori aumenti a 4.567 sterline a gennaio e poi a 5.816 sterline ad aprile. I rischi qui rimangono inclinati al rialzo”, afferma Nabarro. “La domanda chiave ora è in che modo la politica del governo potrebbe influire sia sull’inflazione che sull’economia reale dopo l’annuncio del nuovo primo ministro il 5 settembre. I commenti della favorita della leadership conservatrice Liz Truss per il momento indicano solo una “compensazione limitata” per l’inflazione principale.” “Abbiamo già una riduzione di 300 sterline sulle bollette associate alla sospensione del “Green Levy “e un taglio all’IVA sulle bollette energetiche delle famiglie”, prosegue Nabarro. “Tuttavia, in realtà qualsiasi risposta del governo a questa situazione sostanzialmente implicherebbe una spesa fiscale di fuoco, (circa 40 miliardi di sterline a nostro avviso). Compensare completamente l’aumento dell’energia costerebbe circa 30 miliardi di sterline per i prossimi sei mesi (1,4% del PIL).”

Il problema per quanto riguarda l’inflazione nel Regno Unito, secondo Citi, è che qualsiasi aiuto fiscale dispiegato dal governo rischia di essere stretto tra previsioni a medio termine più deboli e il desiderio del nuovo governo di tagliare le tasse, il che significa che le misure disinflazionistiche sono “probabilmente un po’ più in basso nell’ordine gerarchico”.

Citi prevede un rialzo dei tassi di BoE da 125 pb nelle prossime tre riunioni

Ricordiamo che la Bank of England all’inizio di questo mese ha aumentato i tassi di interesse di 50 punti base, che è il più grande aumento dal 1995, e ha previsto la recessione più lunga del Regno Unito dalla crisi finanziaria globale. Prevede inoltre che l’inflazione raggiungerà il picco del 13,3% in ottobre.

Citi ora prevede ulteriori 125 punti base di inasprimento della politica monetaria nelle successive tre riunioni del Comitato di politica monetaria della Banca.

Mentre l’inflazione nel Regno Unito ha superato il 10% annuo a luglio nel corso dell’ultima riunione di BoE, il governatore Andrew Bailey ha dichiarato che l’inflazione molto probabilmente supererà le precedenti proiezioni della Banca D’Inghilterra.

“Con l’inflazione ora destinata a raggiungere un picco sostanzialmente superiore alla previsione del 13% ad agosto, prevediamo che l’MPC concluderà che i rischi che circondano un’inflazione più persistente si sono intensificati”, afferma Nabarro.

Dunque Citi prevede che qualora dovessero emergere segnali di inflazione più radicata, sarà necessario un tasso di prestito di riferimento compreso tra il 6% e il 7% per tenere sotto controllo l’inflazione. Mentre l’attuale tasso principale della BoE è all’1,75%.