Circle: vince gara EMSA per studio fattibilità Sportello Unico Marittimo

Circle, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, si aggiudica la Gara indetta dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (“EMSA”) per realizzare uno studio di fattibilità sullo sviluppo dello Sportello Unico Marittimo (“Maritime National Single Window – MNSW”) per un gruppo di Paesi confinanti (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Marocco, Palestina, Tunisia, Georgia, Moldavia, Turchia e Ucraina).

Il Gruppo, guidato da Circle S.p.A., è specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica.

L’inclusione di questo studio di fattibilità innovativo nel portafoglio di attività dell’EMSA nasce dalla necessità di armonizzare i processi relativi alle formalità amministrative delle navi per i Paesi europei limitrofi. Lo studio di fattibilità è destinato a rappresentare un contributo significativo nello sviluppo del settore marittimo; tra i principali vantaggi legati allo Sportello Unico Marittimo rientrano i flussi informativi semplificati, la verifica automatizzata delle informazioni scambiate, l’ottimizzazione del processo di elaborazione dei dati, nonché la trasmissione senza soluzione di continuità di questi ultimi in ogni singola fase della navigazione.

Circle, che con la commessa si è aggiudicata un importo di circa € 144.000, guiderà un consorzio formato dai massimi esperti del settore marittimo per implementare un ambiente marittimo innovativo ed efficiente.